Hem anne hem oğlu! Dehşet anı kamerada!

Son dakika haberi: Dehşet anı kamerada! Hem anne hem oğul...

İHA

Son dakika haberler... İstanbul’dan Ordu yönüne gitmekte olan Uğur Başar (34) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Amasya'da Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı.

ÇOCUK OLAY YERİNDE ANNE HASTANEDE ÖLÜYOR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre polis, jandarma, 112 acil sağlık ve Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada Eymen Melih Başar (11) olay yerinde, anne Saliha Tok Başar (38) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABA VE DİĞER OĞLU TEDAVİYE ALINDI

Sürücü Uğur Başar ve diğer oğlu Uras Başar (1) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.