Anne vahşeti! 6 yaşındaki engelli kızını öldürdü

Son dakika haberine göre ilçede bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı S.K'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.