Anne şoka girdi! Evlat vahşeti!

İHA

Son dakika haberler... Artvin’in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Dursun İnce baca temizlemek için evinin üst katında bulunan inşaat halindeki daireye çıktı.

KOCASINI KANLAR İÇİNDE YERDE BULDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre eve dönmeye eşini merak eden Fecriye İnce bir süre sonra üst kata çıktığında İnce’yi yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

POLİS, OĞLUNUN ALNINDAKİ ŞİŞİ FARK ETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dursun İnce’nin hayatını kaybettiği tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede maktulün oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler İnce'yi sorguya aldı.

KESERLE BABASINA VURMAYA BAŞLADI

Babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu iddia eden İnce, yaşanan tartışmada keseri babasının elinden alarak babasına vurduğunu ve olayın sonrasını hatırlamadığını kaydetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dursun İnce’nin oğlu Emrah İnce, babasını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.