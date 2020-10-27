AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen ve gözaltına alınan 7 şüpheliye ilişkin detaylar belli oldu.

Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri sırasında terör örgütü DEAŞ'ın, tabanına, "örgütün halen aktif olduğu" mesajını vermek amacıyla eylem yapabileceğine yönelik istihbari bilgiler değerlendirildi.

Bunun üzerine, çalışmayı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DEAŞ üyesi olarak çatışma bölgelerinde aktif faaliyet gösteren ve Türkiye'de bulundukları bilgisine ulaşılan iki ayrı grup tespit etti.

Şüphelilerle ilgili delillendirme çalışması da yapan polis ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı iki operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların saklandıkları ikametlerde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerden M.B.H.A'nın terör örgütü DEAŞ'ta "infazcı" olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise silahlı militan olarak çatışmalara katıldığı tespit edildi.