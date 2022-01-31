Ankara'da tefecilere 'kanca'

İHA

Ankara'da tefecilere yönelik düzenlenen 'Kanca Operasyonu'nda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası tefecilik yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Kanca' operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Ankara'nın Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 9 adreste arama yapılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

145 MAĞDURDAN 5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, suç örgütünün 145 şahsı mağdur ettiği, bu şahıslardan tehdit ve baskı unsurlarıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı, ödeme yapmayan mağdurların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

ÖRGÜT ELEBAŞININ EVİNDE ZORLA SENET

Suç örgütünün, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip şahısları alıkoyarak örgüt elebaşının evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları, örgüt liderinin koronavirüs testi pozitif olduğu dönemde bile evinin önüne getirdikleri mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği de tespit edildi.

AİLE İÇİNDEN ELEMAN YETİŞTİRMİŞLER

Mağdurların ev ve iş yerlerine tehdit amaçlı giderken küçük kardeşlerini de göndererek "İşi öğrensin, her yere götürün" diyerek örgüte aileden eleman da yetiştiren şüphelilerin, mağdurların sağlık sorunları gibi sebeplerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerini tespit edip, tehdit ve baskıyla tahsilatı mağdurun yakınlarından yaptıkları belirlendi.

BAZI MAĞDURLAR İNTİHARIN EŞİĞİNE GELMİŞ

Örgütün 'içten kesmeli' olarak adlandırdıkları yöntemi ile verdikleri paranın içerisinden yüzde 20 oranda kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen ödenen parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araba ve iş yerlerini sattırarak ödettikleri, mağdurların polise şikâyetçi olması durumunda ise tehdit ve baskıyla şikâyetlerinden vazgeçirdikleri; bazı mağdurların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

SİLAH, SENET VE POS CİHAZLARI

Gözaltına alınan şüphelilere ait 11 ikamette yapılan aramalarda 4 adet pompalı tüfek, 100 adet mermi, tefe kayıtlarının tutulduğu 2 adet ajanda, 25 adet senet, 1 adet pos cihazı ele geçirildi.