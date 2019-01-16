Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! Ölü ve yaralılar var

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yangının söndürüldüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yangından etkilenen 8 kişinin tedavi altında olduğu bilgisini verdi.

Ayrıntılar gelecek...