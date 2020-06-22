Ankara'da eğitim uçağı düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesi yakınlarında bugün saat 12.30 sıralarında eğitim uçağının düştüğü açıklandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Pilotların paraşütle atlayıp kurtuluşu objektife böyle yansıdı.

TUSAŞ: "PİLOTLARIN DURUMU İYİ"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi" dedi.

Düşen eğitim uçağı HÜRKUŞ'un görüntüsü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından iki pilot, kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.