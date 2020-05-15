AA

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Hasan Uzuner idaresindeki 06 FF 1956 plakalı TIR, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi.

Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki 06 BTE 332 plakalı cip, devrilen TIR'a çarparak refüje savruldu. Kazada TIR şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu. AA'nın haberine göre; yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otoyola devrilen TIR nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Trafik ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.