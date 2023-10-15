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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ameliyathanedeki akılalmaz iddiaya soruşturma

        Doktorun, temizlik ve firma personeline ameliyat yaptırdığı iddiasına soruşturma

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir doktorun ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:12
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        Ameliyathanedeki akılalmaz iddiaya soruşturma
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.'nin ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili Bilecik Valiliği açıklama yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın ve incelemenin devam ettiği, doktorun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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