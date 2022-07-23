Ambulans kaza yaptı! Hasta öldü

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan ambulans kazasında 1 ambulansta bulunan hasta hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye D-100 kara yolu Ataküçük sanayi sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Hasta taşıyan Kürşat Ş. (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı ambulans sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlerde asılı kalan ambulansın şoförü ile birlikte sağlık memurları V. Ş (24), B. T. (24) hafif şekilde yaralanırken, ambulans içerisinde hasta olarak sevk edilen Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada öle kadını cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: İHA