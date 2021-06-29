Altın kritik seviyenin altında

Avrupa koronavirüsün delta varyantına yönelik endişelerle güçlenen dolar, altını da olumsuz etkiledi ve son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Birleşik Krallık'ta yükselen vaka sayılarının ardından Britanyalı turistlere kısıtlamalar getirilirken daha bulaşıcı türün Asya ülkelerini de olumsuz etkilemesiyle doların altın üzerindeki baskısı arttı. Dolar endeksi 92 puanın üzerine çıktı.
Fed'in noktasal grafiğinde faiz artışlarının öngörülenden daha erken başlanacağının anlaşılması ve üyelerin şahin demeçleriyle ons altının fiyatı bu ay 1800 doların altına gerilemişti. Analistler genişlemenin ne zaman biteceğine yönelik politika tahminlerine odaklanırken ons altının fiyatı bugün yüzde 1.4 düşüşle 1750 dolara kadar geriledi ve analistlerin kritik olarak gösterdiği 1760 doların altına indi. Aylık düşüş ise yüzde 8'i buldu.
Değerli metallerdeki düşüş sadece altın fiyatıyla sınırlı kalmadı. Gümüş, paladyum ve platinyum fiyatları da geri çekildi. Dolar endeksi haziran ayında yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak mart 2020'den bu yana en yüksek sıçramayı kaydetti.
Fed'in ardından diğer merkez bankaları da güvercin tonlarını düşürmeye başladı. Rusya, Brezilya, Çekya, Macaristan, Meksika ve İsveç son toplantılarında faiz artırmıştı.
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed’in 2022’nin sonlarına doğru Fed’in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu ifade ederken Atlanta Fed Başkanı Bostic, ekonomik toparlanmanın beklentilerden hızlı olmasıyla 2022 sonuna kadar faiz artışı beklediğini söylemişti.
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