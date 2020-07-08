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Altın fiyatları koronavirüs salgınında ikinci dalga ihtimali, ekonomilerin yeniden durgunluğa girebileceği endişesi ve ABD - Çin arasındaki ilişkilerin tekrar gerilmesiyle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Sene başında 1500 dolar olan altının ons fiyatı bir süredir test ettiği 1800 dolarlık psikolojik eşiği kırarak 1810 dolardan işlem gördü ve 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada da gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeni zirveler gördü. Gram altın fiyatı 397 TL üzerine çıkarken çeyrek altın da 650 lirayı gördü.

Koronavirüs salgının ikinci dalga endişelerinin arttığı dönemde OECD, bu yıl küresel işsizliğin 1930 Büyük Buhran'dan beri en yüksek seviyeleri göreceğini açıkladı. AB'nin yüzde 7.4 küçülme ile yılı kapatacağı tahmini yüzde 8.3'e revize edildi. ABD'de de tarihin en düşük seviyelerinde olan işsizlik salgun sonrası yeniden çift haneye çıkmıştı.

Faizlerin sıfırlandığı piyasalarda altın talebinin artmasının doğal olduğunu belirten uzmanlar son dönemdeki ABD - Çin gerginliğinin de altına yönelik iştahı beslediğini vurguluyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in son açıklamasında "ABD şirketlerine adil ve eşit bir temelde davranılmaz ise ABD ve Çin ekonomileri arasında bağlar kopabilir" derken Amerikan uçak gemileri 6 yıl sonra ilk kez Güney Çin Denizi’nde uçuş tatbikatına başlamıştı.

Çin'in Hong Kong'un özgürlüklerini kısıtlamaya dönük hamleleri sonrası yeniden başlayan gerginlikte Trump'ın Hong Kong dolarının ABD dolarını çıpa olarak kullanmasını engelleyerek cezalandırmak istediği de iddialar arasında.

Altın fiyatları yükselirken altın bazlı borsa yatırım fonlarına yılın ilk yarısında 40 milyar dolar tutarında rekor giriş gerçekleşti.