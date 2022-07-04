Altılı masa 7 Ağustos'ta toplanıyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu altılı masa toplantısı 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.

7 Ağustos'taki toplantıyla birlikte ilk tur görüşmeleri tamamlanmış olacak. Daha önceki görüşmelerde her parti birer kez ev sahipliği yapmıştı.

Fotoğraf: DHA