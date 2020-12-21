Koronavirüs mutasyonunun aşıya etkisi var mı?

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere’de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni ile Avrupa’da birçok ülke önlemleri sıkılaştırırken, aşıların virüsün yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışması başladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn basına yaptığı açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Virüs mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini dile getiren Spahn, "Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70'e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor" dedi.

Temelde virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu vurgulayan Spahn, "Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı. Bunun çok iyi bir haber olduğunu dile getiren Spahn, "Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir” dedi.