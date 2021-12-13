Almanya'nın yeni Şansölyesi Scholz ilk kez konuştu

Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz, COVID-19 salgınının ülkeyi aşılı ve aşısız olarak böldüğünü reddetti.
Almanya'nın yeni Şansölyesi Scholz, göreve başladıktan sonra ilk röportajını Alman Bild gazetesine verdi.
'Almanya bölünmedi' diyen Scholz, "Almanya aşılı ve aşısız diye ikiye ayrılmıyor. Vatandaşların çoğu aşılandı. Birçoğu da bunu yakında yapmak istiyor." dedi.
Yeni Alman lider, sakinlerin büyük çoğunluğunun aşılanmış olmasına rağmen, diğerlerinin hala istediğini, ancak önce çekincelerini aşması gerektiğini söyledi.
Bild'a verdiği demeçte, "Farklı görüşlere sahip olmak bölünme anlamına gelmez. Tartışmamıza da izin verilir" dedi.
"AŞILANMAMIŞLARIN DA BAŞBAKANI"
Scholz, "aşılanmamışların da başbakanı" olduğunu söyleyerek ve "hala onları aşı olmaya ikna etmek istediğini” dile getirdi.
Angela Merkel görevinin sonuna doğru aldığı kararla, aşılanmamış kişilerin hareketlerini, faaliyetlerini kısıtlayacak kararı onaylamıştı.
Scholz de göreve başlamadan önce parlamentodan Covid-19 aşılarını zorunlu hale getiren yeni bir yasayı oylamasını isteyeceğini duyurmuştu.
Geçen hafta, Almanya hükümeti bahardan itibaren sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu kararını onayladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!