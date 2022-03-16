Alman enerji devinden Rusya'ya kötü haber!

İHA

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa'daki birçok dev şirketten Rusya’ya yaptırım kararı alınmaya devam ediyor.

ALMAN ENERJİ ŞİRKETİ E.ON GAZ ALIMINI DURDURDU

İHA'daki son dakika haberine göre Almanya’nın en büyük enerji şirketi olan E.ON, Ukrayna’daki savaşa tepki olarak Rus Gazprom doğal gaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.

"UZUN VADELİ TEDARİK SÖZLEŞMEMİZ YOKTU"

E.ON İcra Kurulu Başkanı Leonhard Birnbaum yaptığı açıklamada, şirketin Gazprom ile uzun vadeli tedarik sözleşmesi bulunmadığını ancak portföyündeki küçük bir doğal gaz miktarının Gazprom şirketlerinden satın alındığını belirtti.

"ENERJİ KITLIĞININ SONUÇLARI OLACAKTIR"

Birnbaum, yıllık basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Rus doğal gaz pazarı hedef bölgelerimizden biri değil. Ancak enerji ithalatında artan bir fiziksel kıtlık varsa, bunun bizim için de sonuçları olacaktır" dedi.