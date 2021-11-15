Alkollü hastayı tedavi edecekti!

Malatya'da edinilen bilgilere göre, önceki gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste Doktor Abdullah Ercan ile Koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi.
HASTANE KOORDİNATÖRÜNÜN KOLUNU KIRDI
İHA'da yer alan habere göre hastanenin acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede Koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.
ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli H.A.İ. polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ZANLI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
"ŞİDDET ÖNLENMELİ VE CEZASIZ KALMAMALI"
Olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, hastane çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darp edildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Acil Servis Hekimimize ve Acil Servis Koordinatörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.
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