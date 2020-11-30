Son dakika alışveriş merkezleri kapatıldı mı? Geçen kış alışveriş merkezleri bir süre kapalı kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren AVM'ler kapatıldı mı sorusuna şöyle yanıt verdi:

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAPATILDI MI?

Alışveriş merkezleri kapatılmadı ancak AVM'lere girerken HES kodu gösterme uygulaması getirildi.

Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir." dedi.