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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 15. haftasında kaybettikleri Sivasspor mücadelesinin ardından flaş açıklamalar yaptı ve radikal kararlar ile gereken tedbirleri alacaklarını belirtti.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"Puanlar açısından enteresan bir lig alıyor. Biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık'a çok üzüldüm, dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız ama görünen o ki bayağı bir süre oynamayacak."
"DARBEYE BAĞLI OLMAYAN SAKATLIKLARDAN BU SENE ÇOK ÇEKTİK..."
"Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz. Ozan cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in kırmızı kartı doğru. Ozan'ın kendine hakim olması gerekiyordu, 4. hakemle yaşadığı diyalogu söyleyince hak veriyorum."
"Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyon olacağız, kaybedilmiş bir şey yok."
"Bugün hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı ama Sivasspor'a 4 sarı kart verildi. Kaybedilen bir maçtan sonra algı değiştirmek istemiyorum ama %40 tartışmaları için söyleyeceklerim var."
TFF'NİN HARCAMA LİMİTLERİNDEKİ YÜZDE 10'LUK ARTIRIM KARARI...
"Yok efendim niye buluşmuşlar, %30'dan %40'a yükseltilmesi falan bizim için olmuş gibi, sabrımızı taşıracak seviyeye geldi bazı başkan seviyesindeki açıklamalar. Onlara da cevap vereceğim."
TRANSFER YAPILACAK MI?
"Devre arasında kadromuzu güçlendirmek durumundayız. Zajc, bizim için diğer takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Sakatlığıyla birlikte plan değişebilir."
FATİH TERİM AÇIKLAMASI
"Fatih Terim beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız"
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