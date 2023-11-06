Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşamını yitirdi
Giriş: 06.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:59
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti.
DEVA Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.