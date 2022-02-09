Alevilere hakaret içeren sözler tepki çekti

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Olayda Yakup T. isimli bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevi vatandaşlara yönelik hareketlerde bulundu, dakikalarca küfürler etti.

Dehşete düşüren anlarda Yakup T. isimli kişi, "Hz.Ali Alevi ise ben ondan daha Aleviyim. Alevilik diye bir şey yok kafir var. Bunlar kafir... Ben Alevileri sevmem. Benim yayınıma gelmesinler. Gelmeyin bu yayına" şeklinde sözler de söyledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından da sosyal medyada tepkiler çığ gibi geldi.

'YAKUP T. TUTUKLANSIN' KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yakup T.'nin Alevilere ettiği hakaretlerin ardından sosyal medya kullanıcıları 'Yakup T. tutuklansın' etiketiyle kampanya da başlattı.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup T. isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan şikayetler üzerine de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli´nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.´yi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında `halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek´ suçundan soruşturma açıldığı belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında `Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek´ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.