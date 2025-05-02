Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 ALES/1 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ALES sonuç sorgulama ekranı

        ALES sonuçları açıklandı! İşte 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13 Nisan'da düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları için 2 Mayıs tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile ALES sonuçları açıklandı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak için söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki; ALES sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          13 Nisan 2025 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ALES/1 sınav sonuçları son dakika açıklandı. Lisansüstü eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Peki; ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı…

        • 2

          ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

          2025-ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

        • 3

          ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

          Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

        • 5

          ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

          ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

          ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Habertürk Anasayfa