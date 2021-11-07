Baldwin'in setindeki ölümcül kazada yeni açıklama!

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla vurarak öldürmesinin ardından yankılar sürüyor. Yaşanan kazanın ardından gözler setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed’e çevrilmişti.
24 yaşındaki Gutierrez-Reed avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak, kazanın olduğu gün silahı kontrol ettiğini, 'Asıl soru bu mermiyi oraya kim, neden koydu olmalı?' dedi.
Setin silah sorumlusu Gutierrez-Reed’in avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hannah Gutierrez Reed, Rust setindeki trajik olaya birkaç nokta eklemek istiyor. Birincisi, Hannah güvenlik konusunda inanılmaz derecede bilinçliydi ve 4 Ekim'de işine başladığı andan itibaren işini çok ciddiye aldı.
"ASIL SORU KİM NEDEN KOYDU?"
Baldwin'in yanı sıra oyuncular için ateşli silah eğitimi aldı, düzenli olarak bir kişiye asla ateşli silah doğrultmayacağını vurguladı. Asıl soru bunları oraya kim, neden koydu?
Hannah, söz konusu günün öğle yemeği de dahil olmak üzere silahları kilitli tuttu ve departmanına öğle tatilinde silahların bulunduğu arabayı izlemesi talimatını verdi. Hannah güvenli bir set sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Her zaman mermileri kontrol etti."
TRUMP: O HASTA BİR ADAM
Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump da sette yaşanan bu trajik kazaya ilişkin katıldığı radyo programında değerlendirmede bulundu.
Trump,"O hasta bir adam. Onunla ilgili bir sorun var. Onu yıllarca izledim. Muhabirlerle yumruk yumruğa kavga ediyor, O bir guguk kuşu. O bir deli. Demek istediğim, onu yıllardır görüyorum. Beni taklit etmenin kötü bir iş olduğunu düşündüm. Ve genellikle, böyle biri olduğunda, bilirsin, bence onunla bir ilgisi vardı." dedi.
Baldwin, Saturday Night Live şovunda Trump taklidiyle hafızalara kazınmış, Trump ailesinin de tepkisini çekmişti.
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