Alanyaspor: 0 - Bodrum FK: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
Stat: Gain Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Dk. 63 Hadergjonaj), Richard (Dk. 77 Lima), Janvier (Dk. 89 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta (Dk. 63 Sporar), Cordova (Dk. 63 Hwang)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 46 Celustka), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Herelle), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Okita), Fredy, Bardhi (Dk. 90+4 Brazao), Seferi
Gol: Dk. 81 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Enes Keskin, Dk. 56 Richard, Dk. 90+3 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 44 Erkan Değişmez (Sipay Bodrum FK)
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasıyla topla buluşan Cordova'nın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
26. dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena'nın şutunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Boşta kalan topu Bodrum FK savunması uzaklaştırdı.
39. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselerek topa kaleciden önce vuran Vilhena'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1