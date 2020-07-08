Türkiye, geçen yıl yaz mevsiminde Kaz Dağları yakınlarında Çanakkale’nin Kirazlı köyünde yaşanan bir olayı günlerce konuştu. Kanadalı Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in bölgede yürüteceği altın arama ve üretimi için bir anda yüzlerce ağaç kesildi. Kesilen ağaçlar ve madende siyanür kullanılacağına yönelik değerlendirme ve tespitler, çevre kaygılarını ve tepkilerini beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu tepkiler üzerine sahadaki faaliyetleri durdurdu.
Ankara, ardından yeni bir adım daha attı. Alamos Gold’a, Çanakkale’de altın aramak üzere 10 yıl için verilen ruhsatın süresi, 13 Ekim’de doldu. Ankara, bu süreyi uzatmadı ve halen konu masada bulunuyor.
ŞİRKETTE DEĞİŞİM
Alamos Gold, tepkiler üzerine önce Doğu Biga Madencilik Ülke Müdürü Metin Demir’i, Kanada’ya çekti. Şirket, kısa süre sonra sessiz sedasız Metin Demir’le yollarını ayırdı. Alamos Gold, Kaz Dağları nedeniyle üst düzey yönetici değişikliğini sürdürdü. Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen ile de çalışmaya son verdi.
Alamos Gold’un, üst yönetiminde yaptığı bu değişikliklerin ardından oluşturulacak yeni bir ekiple ruhsat süresinin uzatılması için girişimlerini sürdüreceği ve bu sürecin sonuçlanmasını bekleyeceği belirtiliyor.
ULUSLARARASI TAHKİM KOŞULU
Projeyle ilgili önemli ve bir o kadar kritik boyut da uluslararası tahkim maddesi… Taraflar, diğer deyişle Türkiye ve Kanadalı Alamos Gold proje nedeniyle herhangi bir konuda anlaşamadı. Sorunun, çözüm için uluslararası tahkime taşınma olasılığı bulunuyor.
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