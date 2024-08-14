Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Akşener'den Kılıçdaroğlu ve Özdağ'a dava! Uğur Poyraz'dan açıklama | Son dakika haberleri

        Akşener'den Kılıçdaroğlu ve Özdağ'a dava! Uğur Poyraz'dan açıklama

        Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'a dava açacağını söylemesini İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz değerlendirdi. "İletişim kopukluğundan kaynaklı" diyen Poyraz, iki partinin kurumsal kimliğini bağlamamakta" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İletişimlerindeki kopukluktan kaynaklı"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a dava açacağını söylemesi üzerine "İletişim kopukluğu iki eski genel başkan arasındaki konu. Bu dava iki partinin kurumsal kimliğini bağlamamaktadır" dedi.

        İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Habertürk TV'de konuştu.

        İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a dava açacağı konusunu Uğur Poyraz değerlendirdi.

        Poyraz, "Sayın Meral Akşener yerel seçim sürecinde de 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin öngörülerini ortaya koyarken, siyaseti bırakacağını ifade etmişti. 31 Mart'ta Sayın Akşener aday olmadı, kurultayda aday olmadı. Kendisi İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı. Tabi ki kendisi İYİ Parti ile çok büyük destan yazmıştı. Bu dava süreci Sayın Akşener'in kendi inisiyatifi. Davanın muhatabı olarak ifade edilen Sayın Kılıçdaroğlu da CHP'nin önceki genel başkanı. İletişim kopukluğu iki eski genel başkan arasındaki konu. Bu dava iki partinin kurumsal kimliğini bağlamamaktadır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Habertürk Anasayfa