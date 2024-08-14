İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a dava açacağını söylemesi üzerine "İletişim kopukluğu iki eski genel başkan arasındaki konu. Bu dava iki partinin kurumsal kimliğini bağlamamaktadır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Habertürk TV'de konuştu.

İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a dava açacağı konusunu Uğur Poyraz değerlendirdi.

Poyraz, "Sayın Meral Akşener yerel seçim sürecinde de 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin öngörülerini ortaya koyarken, siyaseti bırakacağını ifade etmişti. 31 Mart'ta Sayın Akşener aday olmadı, kurultayda aday olmadı. Kendisi İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı. Tabi ki kendisi İYİ Parti ile çok büyük destan yazmıştı. Bu dava süreci Sayın Akşener'in kendi inisiyatifi. Davanın muhatabı olarak ifade edilen Sayın Kılıçdaroğlu da CHP'nin önceki genel başkanı. İletişim kopukluğu iki eski genel başkan arasındaki konu. Bu dava iki partinin kurumsal kimliğini bağlamamaktadır" dedi.