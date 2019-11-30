İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı.

KANEPEDEN PENCEREYE ÇIKTILAR

Bu sırada 1.5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar. İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.

MOTORLU KURYE MÜDAHALE ETTİ

İHA'da yer alan habere göre çocuğun düştüğünü fark eden komşular 112’yi arayarak yardım istedi. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istedi. Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇIKIP KURTARDI

İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı. Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kafasından kırıklar oyduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.

Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.