30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Manavgat İlçesi Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde tatil yaptıktan sonra ayrılmak üzereyken davranışlarından şüphelenen Rus turistin valizi, acente yetkilileri ve otel görevlileri tarafından kontrol edildi.
OLAYLA İLGİLİ TUTANAK TUTULDU
Kontrolde, Rus turistin valizinde kahvaltılık ürünler, poşetlere konulmuş dolu su şişeleri ve maden suları ile yine poşetlenmiş meyveler bulundu. Valizden çıkan ürünlerle ilgili tutanak tutuldu ve ürünler geri alındı. Daha sonra Rus turist otelden ayrıldı.
"MİSAFİRLERİMİZE BROŞÜR VERİYORUZ"
DHA'da yer alan habere göre otel yetkilileri, odalara yiyecek içecek çıkarmanın yasak olduğunu, bunu otele giriş yaparken bütün turistlere imzalattırdıkları formlarda belirtildiğini, ayrıca kendilerine konaklama kurallarına ilişkin broşür verdiklerini belirtti. Buna rağmen bazı turistlerin hâlâ odalarına yiyecek çıkardığını, bunun sonucunda odalarda böcek görüldüğünü, bu böceklerin fotoğraflarını çekip kendilerini şikâyet ettiklerini iddia etti.
"ZATEN HER ŞEY DAHİL BİR OTELİZ"
Bazı turistlerin çantalarına otelden aldıkları yiyecek ve içecekleri doldurduğunu anlatan bir otel yetkilisi, "Otelimizde kimsenin neyi, ne kadar yiyeceğine karışmıyoruz. Zaten her şey dahil bir oteliz. Otelde konakladıkları sürece bütün misafirlerimiz istedikleri kadar yiyip içebilir. Ama çantalarla ülkelerine götürmek ne demek? Bunu anlayamıyoruz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!