İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Can Yüzgeç, sabah kalkıp kahvaltı yapmak için hazırlığa başladı. Bu sırada oturma odasından patlama sesi geldi. Odaya gittiğinde yangın çıktığını gören Yüzgeç, annesi ve ninesini dışarı çıkardı.

YANGINI İTFAİYE EKİBİ SÖNDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre komşuları bir taraftan yangın söndürme tüpü getirerek alevlere müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Ahmet Can Yüzgeç, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

TELEVİZYONUN TÜPÜ PATLADI

Yangının televizyonun tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi. Televizyon kullanılamaz hale gelirken, odadaki diğer eşyalar da zarar gördü. Yüzgeç, diğer odada kahvaltı hazırlığı yaparken patlama sesi geldiğini, gidip baktığında yangın çıktığını gördüğünü, komşularının ve itfaiyenin sayesinde söndürüldüğünü, yangının televizyon patlaması sonucu çıktığını anlattı.