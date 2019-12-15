İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Özkök Ailesi'nin en küçük bireyi Deniz Eymen Özkök (3.5),kendi kendine İngilizce okuma yazmayı öğrendi. İngilizce konuşan, okuduklarını anlayan ve iletişime geçebilen Eymen’in zekası görenleri kendisine hayran bıraktı. Eymen'in inşaat işçisi olan babası Mustafa Özgür Özkök ise kendisinin İngilizce bilmediğini, Eymen’in de sosyal medya üzerinden İngilizce eğitim videoları, İngilizce müzikler ve eğlence kanallarını izleyerek İngilizce öğrendiğini belirtti.

"2 YAŞINDA 300 OYUN KAĞIDINI EZBERLEDİ"

İHA'da yer alan habere göre Eymen’in annesi Arzu Özkök ise yetkililere seslenerek, “Bizim evde altın gibi bir beyin var ben bu beynin işlenmesini istiyorum” dedi. Özkök, "Biz iki yaşında fark ettik bu durumu. İki yaşında üç yüz tane oyun kağıdı vardı onları iki hafta içinde ezberledi. Ben anlamıyorum tabii ne dediğini Google’dan çevirmeye çalışıyorum dilimin döndüğünce, mesela benden geçen yıl siyah ayakkabı istedi bir saat ağladı. Ben yanıyorum dönüyorum arıyorum ne demek istediğini deneme yanılma yöntemiyle bu mu bu mu diye, eşimi aradım eşim de siyah ayakkabı deyince giydirdim” diye konuştu.

“MEB’E GİTTİM 6 YAŞINDA GELSİN' DEDİLER"

Baba Özkök ise Eymen’in bütün bunları kendisinin istediğini belirterek, "Ben mesela Scooby-Doo’nun çizgi filmini açıyordum. ‘No’ diyordu bu değil diyordu, sayıları aç diyordu bana. Milli Eğitim'e gittik, '6 yaşına gelsin biz öyle bakalım' dediler. Biz onlardan parasal ya da maddi olarak değil de bize yol göstermelerini istiyoruz” dedi.