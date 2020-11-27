İlçede akşam iş çıkış saatlerinde Basın Ekspres yolundan Bağcılar Mahmutbey'e geçmek isteyen vatandaşların, üst geçidin uzak olmasını bahane ederek Ayamama Deresi'nin üzerinde elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçtiği görüldü.

GÖRENLER HAYRETİNİ GİZLEYEMEDİ

İHA'nın haberine göre, yüksekliği yaklaşık 5 metre olan deredeki demirden emekleyerek geçmeye çalışan vatandaşların bu görüntüsü görenlere pes dedirtti.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen BEDAŞ ekipleri demirlerin üzerini dikenli tellerle örttü.