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Alevlerin arasında kaldı! İtfaiyecinin kalbi 2 kez durdu!

Aydın’da bu sabah yangına müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde görevli Uğur Çetin, yoğun dumana maruz kalması sonucu boğuldu. Kalbi duran itfaiye eri uzun uğraşlar sonucu hayata döndürüldü. Sokak ortasında uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verilen 1 çocuk babası itfaiye eri Çetin'in ambulansta ikinci kez duran kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi

15.06.2020 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
İtfaiye erinin 2 kez kalbi durdu
İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bu sabah saat 08.45 sıralarında bir yangın yaşandı. 2288 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinde çocukların olabileceği ihbar edilen dairedeki yangını söndürmek için hemen müdahalede bulundu.

SAĞLIK EKİBİ İTFAİYE ERİNE MÜDAHALE ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede eve girip bir yandan yangına müdahale eden diğer yandan da evi tarayan ekipler söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada, aşırı dumana maruz kalan itfaiye erlerinden Uğur Çetin kendisini dışarı atar atmaz yere yığıldı. Bu sırada tedbir için yangın mahallinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bir anda yere yığılan itfaiye erine ilk müdahalede bulundu.

HERKES YAŞAMASI İÇİN SEFERBER OLDU

Nabzının tamamen durduğu görülen itfaiye erini hayata döndürmek için sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve polisler de seferber oldu. Sağlık ekipleri bir yandan oksijen verdikleri itfaiyeciye diğer yandan da kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada polis ve itfaiye ekipleri de sağlıkçıların talimatları doğrultusunda Uğur Çetin'in ayaklarını kaldırıp sağlıkçıların çalışmalarına yardımcı oldular.

KALBİ ÇALIŞTIRILIP AMBULANSA ALINDI

İtfaiye erleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye çavuşları Niyazi Karabıyık ve Coşkun Tanınmışoğlu, sık sık 'Uğur' diye mesai arkadaşlarına seslendi. Uzun uğraşlar sonucu kalbi çalıştırılan itfaiye eri Uğur Çetin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AMBULANSTA BİR KEZ DAHA KALBİ DURDU

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzere yola çıkarılan Uğur Çetin'in kalbi yeniden durdu. Tekrar müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırılan Uğur Çetin'in şu anda durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

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