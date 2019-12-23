İHA

Tokat'ta edinilen bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Karabalçık köyünde, 10 Aralık 2019 tarihinde telefon hizmet sağlayıcısı bir şirkete ait 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin takip ve çalışması sonucunda; hırsızlık olayının Karabalçık köyünde ikamet eden 4 kişi tarafından işlendiği tespit edildi.

TELEFON DİREKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ekipler, adli makamlardan alınan izine istinaden yaptığı aramada şüphelilerle birlikte 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direğini ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.