07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de, dün sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi'nden bir kadın cinayeti işlenmişti. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini sırtından 3 kurşunla vurdu.
İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre Sarıyıldız ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ÖNÜNDE YÜRÜRKEN VURMUŞ
Özlem Sarıyıldız'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının, tartışma sırasında önden yürüdüğü ve Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancasını çıkarıp, ona arkadan ateş ettiği anlaşıldı. Özlem Sarıyıldız'ın sırtından giren 3 kurşunun göğsünden çıktığı belirlenirken, olay yerinde patlamamış bir de mermi bulundu.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Öldürülen Özlem Sarıyıldız için İzmir'in Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camii'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Sarıyıldız'ın yakınları, tabutun başından ayrılmadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Özlem Sarıyıldız Buca Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra, aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.
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