04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 yılında meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen cesedin Pınar Kaynak’a (24) ait olmasının ardından olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.
İKİ KİŞİ DNA RAPORUYLA TAHLİYE EDİLDİ
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili haklarında ”Kasten öldürme” suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YAPILSIN KARARI
İHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti ayrıca, olayın asıl faillerinin başka kişiler olabileceğinden soruşturmanın titizlikle yapılması, özellikle olay tarihi ve saatinde maktulün bulunduğu bölgede bulunabilecek şüphelileri tespit amacıyla gerekli baz istasyonu bilgileri temin edilerek adli tıp raporuyla sabit olduğu üzere maktule tecavüz eden faillerin tespitine çalışılmasının istenmesi yönünde görüş bildirdi.
"ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜNE GİDECEKTİ"
Yaşananların ardından konuşan baba Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunmasından umutlu olduğunu belirterek cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi. Kızının evden ayrılırken kendisine arkadaşının doğum gününe gideceğini söylediğini belirten baba Kaynak, “Kızım evden ayrılırken bana 'baba ben kız arkadaşımın doğum günü var oraya gideceğim' demişti. Ben de müsaade ettim. Akşam eve dönmedi bir gün sonra cinayet haberini duyduk.
"UMUDUMU KESMEDİM"
Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde olmuştu. Jandarmadan bize telefon geldi. 'Böyle bir olay var gelin kızını tespit edin' diye. Önce jandarmaya ardından da otopsiye gittik. Teşhis ettik. Olayla ilgili önce 2 kişi alındı mahkeme yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Adlı Tıp'tan gelen raporda parmak aralarında uyuşmamazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şüpheli uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor umutluyuz” dedi.
"CANİLER ARAMIZDA DOLAŞIYOR"
Kızının bir çocuk annesi olduğunu belirten baba Kaynak, “Kızım ev hanımıydı. Evde kendi kendine hediyelik eşya yapar satardı. Kızım evliydi bir tane kız çocuğu vardı. Eşinden ayrılmıştı. Evliliği yürütemedi bana gelip sığınmıştı. Bir baba olarak bu cinayetin bir an önce aydınlanmasını istiyorum. Bu caniler aramızda dolanıyor. Kızımın kız arkadaşlarını bile tanımıyorum. Bu zamana kadar bana herhangi bir ihbar gelmedi. Mahkeme sürüyor. Sanıkların tahliyeleri için, devlet tahliyelerini vermişse bir bildiği vardır. Adaletin kestiği parmak acımaz” diye konuştu.
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