15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 01:37'de, merkez üssü Akdeniz olan 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.
Deprem, Hatay ve Adana'dan da hissedildi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2020
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 NİSAN 2020
2020.04.15 01:47:54 35.9990 35.4208 8.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 01:37:53 35.7262 35.5680 9.6 -.- 4.2 4.0 AKDENIZ REVIZE01 (2020.04.15 01:37:54)
2020.04.15 01:14:36 38.9967 27.8552 12.2 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.15 00:40:04 40.0578 28.0125 10.7 -.- 2.2 -.- HAYDAR-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2020.04.15 00:38:19 37.4157 35.9872 6.9 -.- 2.0 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.15 00:34:08 39.8247 40.2832 5.0 -.- 2.3 -.- CATAKDERE-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2020.04.15 00:31:03 38.4668 39.2962 15.9 -.- 0.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.14 23:46:01 37.1327 30.2458 96.3 -.- 3.1 3.1 KUCUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.04.14 23:21:14 38.8257 25.8440 8.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.14 23:11:21 38.3737 38.8600 10.9 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.14 22:57:59 38.4278 38.9672 17.6 -.- 1.6 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.14 22:39:10 39.9908 42.5743 5.4 -.- 2.6 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.04.14 22:36:56 39.9953 42.5468 5.0 -.- 1.9 -.- YESILYURT-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.04.14 22:31:39 39.7870 42.1493 5.0 -.- 1.7 -.- TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2020.04.14 22:14:25 40.0237 42.5883 5.0 -.- 1.8 -.- BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.04.14 21:51:47 40.6990 34.7002 19.0 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-(CORUM) İlksel
2020.04.14 21:26:49 34.8423 23.6793 21.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.14 21:08:35 38.9730 26.2862 12.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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