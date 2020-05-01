Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) tavsiye kararıyla 19 Mart'ta kapanan AVM'lerden Akasya ve Akbatı'nın açılış tarihi belli oldu. Akiş GYO, portföyündeki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Firma virüse karşı alınan tedbirleri de bildirdi.
OLUMSUZ GÖRÜŞ GELİRSE ÖTELENEBİLİR
Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platfotmu'na (KAP) yapılan açıklamada "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler neticesinde açılış tarihimizin 1 Haziran 2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca pandeminin seyri üzerine açılış tarihini etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir" denildi.
HAVALANDIRMALARA ÖZEL CİHAZ TAKILACAK
Akiş GYO söz konusu AVM'lerde koronavirüse karşı alınan tedbirleri ise şu şekilde sıraladı: "Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virüs ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılmasına karar verilmiştir."
HAZİRANDA KİRA DESTEĞİ
Firma bunun yanında AVM'lerin kapalı olduğu süre boyunca kira almamaya haziran ayında ise yüzde 50'ye varan kira desteği vermeye karar verdiğini duyurdu.
AYD 11 MAYIS'I İŞARET ETMİŞTİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) tavsiye kararıyla 19 Mart'ta kapanan AVM'lerin ne zaman açılacağı son günlerin en tartışmalı konularından biriydi. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, Bilim Kurulu onaylarsa AVM'lerin11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak, açılmasını istediklerini bildirmişti.
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