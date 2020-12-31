Akar ve komuta heyeti Bakü'de!

AA

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü´de bir araya geldi.

"VAZİFEMİZİ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ"

AA'da yer alan habere göre Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Ortak Merkez´den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" dedi.