Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil | Son dakika haberleri

        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerine yönelik soruşturmalar hakkında, ""Hiçbirimiz dosyaya ilişkin bilgiye sahip değiliz. İddianameyi değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Değerlendirme yapılmasının meşruiyeti olmaz" dedi. Çelik, "Sayın Özgür Özel bize saldıracağına dönecek bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. CHP'li belediyelere yönelik iddialar hakkında söyleyecek sözleri olması gerekir. Çıkıp da CHP ile AK Parti arasında tartışmaya çevirmek yerine, çıkacak iddialarla ilgili cevap verecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Çelik'in açıklamaları şöyle:

        "Hiçbirimiz dosyaya ilişkin bilgiye sahip değiliz. İddianameyi değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Değerlendirme yapılmasının meşruiyeti olmaz.

        Süreç başladığı andan itibaren Sayın Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız tarafından ve partimiz tarafından CHP'ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Yapay zekaya sorsak, CHP'ye şu anda Özgür Özel'in ortaya koyduğu argümanlardan daha ileri argümanlar sunabilir. CHP'ye muhalefet partisi olarak siyaset-yargı, demokratik kültür-yargı ilişkilerinde yapay zekanın öğreteceği çok şey vardır.

        REKLAM

        CHP'YE DARBE YANITI

        Bizim adımız, Cumhurbaşkanımızın adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin zıddına yazılır. Darbe ve darbecilik yazıldığında karşısında CHP diye sonuç verirdi. Özgür Özel'in bize darbecilik iddiasında bulunacak ne bir kapasitesi ne bir sözü vardır. Sayın Özgür Özel işbaşına geldiğinde, normalleşme süreci başladığında umutlanmıştık ama umudumuz boşa çıkmıştır. Sayın Özgür Özel sivil darbe nedir, darbe girişimi nedir, siyasi organizasyonlar darbe nasıl destek verir diye ararsa, en sağlam literatür CHP'de bulunur.

        15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle, yargısal süreci eş tutmak, CHP kendini siyasi parti olarak görmemekte, devletin sahibi olarak görmektedir. Milletimiz bütün seçimlerde bu siyasi organizasyona haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili dip dalganın göstergesi bakımından siyasi tarihimize geçmiştir.

        YASSIADA ZİHNİYETİ HALA DURUYOR

        Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler, size dönük olarak alnınıza yazılmış utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği 1 saatlik emek, CHP'ye bir asır yeter. Bugün yine yapmaya çalıştığınız şey evrensel hukuk ilkeleri içinde durmak değil, siyaseti şekillendirmeye çalışmak ve kuvvetler ayrılığına müdahaleden ibarettir. Mutfakta Yassıada zihniyeti hala duruyor.

        ÖZEL İDDİALARA YANIT VERSİN

        Sayın Özgür Özel bize saldıracağına dönecek bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. CHP'li belediyelere yönelik iddialar hakkında söyleyecek sözleri olması gerekir. Çıkıp da CHP ile AK Parti arasında tartışmaya çevirmek yerine, çıkacak iddialarla ilgili cevap verecek.

        Bir de diğer partilere sesleniyorum, ismi geçen belediyelere kefil misiniz? Siz daha şimdiden Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye yönelik sözler kullandığınızda biz de 'kefil misiniz' diye soruyoruz. Biz, sizin modern-post modern darbeye verdiğiniz desteklere rağmen bütün süreçleri gerçekleştirdik. Türkiye'nin demokratikleşmesi CHP'nin karşı mücadelesine rağmen gerçekleşmiştir.

        Dün Türkiye'de bir tane sivil darbe gerçekleşti o da; CHP'lileri sandığa çağırırken, adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Özgür Özel'in konuşması CHP seçmenine karşı bir sivil darbedir. CHP herhangi bir krizle karşı karşıya kaldığında önümüze 'Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diye geliyor. CHP'nin Atatürk'le ilgisi kalmamıştır. CHP yönetilemiyor, kendi içinde kriz var. Siyasi kapasite üretilemiyor. CHP kayyum atanmış gibi başka etkiler içinde siyaset üretmeye çalışıyor.

        Biz, sizin saldırılarınıza hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Vesayet zihniyetinizle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini iyi biliyoruz. Hem bölgesel hem Türkiye açısında yapacağımız reformlarla, yüksek performanslı siyasetlerle Türkiye'yi Türkiye Yüzyılına ulaştırmaya gayret edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Habertürk Anasayfa