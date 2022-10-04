Çelik: Tarihi mücadelenin yeni aşaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" dedi.

Çelik, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VİDEO YAYINLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'başörtüsü' hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Helalleşme çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik, atılacak adımın içeriği ile ilgili bilgi paylaşmasa da açıklama, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam başörtüsü ile ilgili kanun teklifi vereceklerine ilişkin paylaşımın ardından geldi.

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da Kılıçdaroğlu’na Twitter’dan verdiği yanıtta "Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu" ifadelerini kullandı.

"HEMEN SEÇİM KARARI"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Ömer Çelik, 20 yılın sonunda hak ve özgürlükler konusunda AK Parti’nin ülkemizi getirdiği nokta milletin malumudur. Bu dakikadan sonra, metal yorgunu kadrolarınızın millet için atabileceği tek hayırlı adım, Çarşamba randevunuzda "hemen seçim" kararı almanızdır" dedi.