Kılıçdaroğlu: Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'başörtüsü' hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Helalleşme çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

Evrensel hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı" dedi. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin kanun teklifini yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok yaralar var. Bu yaralar hep bizi geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda atacağımız adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme tam olarak bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Bu yüzden ben ucu nereye varırsa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

"TÜRKİYE'Yİ BARIŞTIRMA YOLU ENGEBELİ BİR YOL"

Geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle yürek istiyor yürek, siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız.

'SİYASETÇİLERİN İKİ DUDAĞI ARASINDAN ÇIKARMA ZAMANI'

Bu yaralardan biri de baş örtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz.

Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak.

Sarayı'nda samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını kapatma konusunda yol arkadaşlarımız benimle. Yaraları kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bu zor, zor olduğunu kadar hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum".