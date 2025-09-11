AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

REKLAM advertisement1

Seydişehir Belediye Başkanı Sayın Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Sayın Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı. Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

İSRAİL'İN KATAR'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

İsrail saldırganlığı Katar'a yayıldı. Hamas, her müzakere çağrısına olumlu yanıt verdi. Bu, bütün ülkelere dönük bir saldırıdır. Dünya sistemini uluslararası hukuku tehdit eden en başat aktör Netanyahu şebekesidir. Doğrudan uluslararası toplumum çağrısına dönük bir saldırı düzenlemiştir. Netanyahu durdurulmadan diğer konular konuşulamaz.

REKLAM

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Bu iradeyi canlı tutuyoruz ve gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Gündem, PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silah bırakmasıdır. Başka ajandaların başka gündemlerin burayı herhangi bir şekilde enfekte etmesine, sonuçlar doğurmasına müsaade etmemek gerekir.

"ODAK KAYBINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Odak bellidir, gündem bellidir. Odak kaybına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Meclis devrededir. Esas mesele polemiklerle vakit kaybetmemektir. Atılan adımların kesintisiz devam etmesi gerekir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Tabii Türkiye bütün bu süreci yürütürken milli güvenlik değerlendirmelerinden vazgeçmiş değildir. CHP'NİN 15 EYLÜL KURULTAY DAVASI Özel yönetimi, doğru bakış açısıyla bakmaktan kaçınıyor. Suç duyurusunda bulunanların hepsi CHP'li. Suçlayan da suçlanan da CHP'liler. Biz bunun hiçbir tarafında yokuz. Burada hiçbir AK Partilinin şikayeti yok. CHP, sokak çağrısıyla örtbas çabası içinde. Beceriksizliğini sokağa çağırarak örtmeye çalışıyor. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR Sayın Bahçeli'nin kavramsal çerçevesi son derece önemli. Ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı çalışma var. Çocukları suça sürükleyenler tespit ediliyor. Çocuk suçlularla ilgili düzenleme yapılacak. İçişleri Bakanı çalışmayı yakında sunacak."