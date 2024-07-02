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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'nin 3 gün süren kampı sona erdi | Son dakika haberleri

        AK Parti'nin 3 gün süren kampı sona erdi

        AK Parti'nin Kızılcahamam'da 3 gün boyunca devam eden yerel yönetimler kampı sona erdi. Kampta, yerel seçim sonuçları değerlendirildi, şehirlerin ihtiyaçları ve projeler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:22
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        AK Parti'nin 3 gün süren kampı sona erdi
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        AK Parti'nin "tevazu, samimiyet ve gayret" temasıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

        Kızılcahamam'da 3 gün süren kampta, yerel seçim sonuçları değerlendirildi, şehirlerin ihtiyaçları ve projeler ele alındı.

        Gelecek döneme ilişkin yol haritasının da görüşüldüğü kampta, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularında sunumlar yapıldı.

        Deprem bölgesinde, yaraları sarmaya yönelik proje bazlı çalışmalar ile yapılması gerekenler de ele alındı.

        541 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

        Kampın bugünkü bölümünde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

        Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi.

        Kampa, 541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yönetici katıldı.

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