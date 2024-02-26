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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'de seçim günü 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak

        AK Parti'de seçim günü 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Seçim günü 1 milyon kişi çok aktif rol alacak. Bir milyon kişi de lojistik sağlayan var. 2 milyon teşkilat mensubu arkadaşımız çok aktif çalışacak" dedi. Yavuz, "Partiler seçim sürecine çok özel hazırlanmalıdır ama seçim gününe daha özel hazırlanmalıdır. Seçim günü, problemsiz, şaibesiz, şüphesiz hatasız, kusursuz bir gün olsun" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:57
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        31 Mart'ta 2 milyon AK Partili sahada olacak
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        AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Seçim günü 1 milyon kişi çok aktif rol alacak. Bir milyon kişi de lojistik sağlayan var. 2 milyon teşkilat mensubu arkadaşımız çok aktif çalışacak." dedi.

        Yavuz, AK Parti Genel Merkez önünde yaptığı açıklamada, bugün Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı düzenlediklerini, 81 il teşkilatında görevli seçimden sorumlu kişilerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Bütün meselenin seçimlerde rol alacak kişileri seçime hazırlamak olduğunu vurgulayan Yavuz, "Ayın 24'ünde 420 bin kişiden oluşan bir asıl, bir yedek resmi sandık kurulu üyelerinin isimlerini teslim ettik. Kusursuz şekilde bu işleri yapmaya çalışan bir partiyiz." diye konuştu.

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        Aday ismi teslim sürecini kusursuz bir şekilde yaptıklarını kaydeden Yavuz, bazı partilerin, bazı yerlerde, yaşanan gecikmeler nedeniyle seçime girme hakkını kaybettiğini belirtti.

        CHP'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in ili Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zamanında isim veremediği için seçime giremeyeceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

        "'Saadet Partisi'nden gireyim' dedi ama bence oradan da giremeyecek. Yüksek Seçim Kurulunun daha önce verdiği karar var. O duruma düşmemek için çok titiz çalıştık. Teşkilat mensuplarımızın bu konudaki diri hali, çalışkan, zamanında iş üretme şekli ve buradaki koordinasyonumuzla o işi hallettik. Önümüzdeki süreçte 420 bin müşahit, okul sorumluları ve kat sorumlularımız olacak. Bu rakamlar rastgele değil. Seçim günü, 1 milyon kişi çok aktif rol alacak. Bir milyon kişi de lojistik sağlayan var. 2 milyon teşkilat mensubu arkadaşımız çok aktif çalışacak. Şimdi iki milyonu koordine edebilmeniz için, o günkü bütün iş ve işlemleri kusursuz gerçekleştirebilmeniz için bu kitleyi belirlemeniz ve eğitmeniz lazım. Bunun için sandık rehberlerimizi, müşahit kartlarımızı hazırladık. Sonuç Alış Sistemi'ne veri girecek çizelgeleri hazırladık. 20 dakikalık animasyon filmi hazırladık."

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        "SEÇİMDEN SADECE SAATLER SONRA O GÜZEL SONUCU ALMIŞ OLACAĞIZ"

        Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Türkiye'de sonuç alım sistemine verileri ilk giren parti olduklarını, bazı partilerin bu meseleyi anlamadığı için gelişigüzel eleştirilerde bulunduklarını dile getirdi.

        Teşkilat görevlilerinin sandık başında, oylar sandık sonuç tutanağına geçmeden aldıkları ilk sonuçları sistemlerine girdiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Daha sonra verilerimizi, Yüksek Seçim Kurulunun verileriyle karşılaştırıyoruz, nerede hata varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. İtiraz şikayet modülü üzerinden itiraz ve şikayetleri yapıyoruz. Bütün bu çalışmaları seçim gününü daha iyi planlayalım, işletelim diye yapıyoruz. Diliyorum ki diğer partiler de iyi yapar işini. Partiler seçim sürecine çok özel hazırlanmalıdır ama seçim gününe daha özel hazırlanmalıdır. Seçim günü, problemsiz, şaibesiz, şüphesiz, hatasız, kusursuz bir gün olsun. Milli irade sandığa nasıl yansımışsa o şekilde sandıktan çıksın ve çıktığı haliyle de Yüksek Seçim Kurulunun verilerine yansımış olsun. Seçimden sadece saatler sonra o güzel sonucu almış olacağız. Bir kısım belediyeler, AK Parti belediyeciliğinden biraz uzak kaldı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer tüm belediyelerde gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyacak bir sonucun sandıktan çıkması nasip olur diye temenni ediyorum."

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