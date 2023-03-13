AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru şartları belli oldu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi hakkında, "Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'den milletvekili aday adaylığı hakkında konuşan Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" dedi.

İTTİFAK GENİŞLEYECEK Mİ?

Cumhur İttifakı'na başka partilerin katılıp katılmayacağı hakkında konuşan Yavuz, "Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDA-PAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

3 DÖNEM KURALI İŞLEYECEK Mİ?

AK Parti'de 3 dönem kuralı hakkında konuşan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK´nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" diye konuştu.