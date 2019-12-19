19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar (28),20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi.
SAHTE RAPORLA BAŞKA ÇİFTE VERİLDİ
İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi.
27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı.
DOKTOR İNTİHAR ETMİŞ
DHA'daki habere göre Yakar da gerçek ailesinin izini sürmeye başladı. Doğum raporuyla evlatlık verildiği için en kolay yolun Doktor F.Ö. olduğunu düşündü. Ancak doktorun yıllar önce intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine doktorla birlikte doğum belgesini hazırlayan ebenin peşine düştü.
EBE DE ALZHEIMER OLMUŞ
Kaş'ta bir köyde yaşadığını öğrendiği ebenin yanına giden Yakar, 80 yaşındaki kadının alzheimer hastası olması nedeniyle hiçbir şey hatırlamamasıyla bir kez daha yıkıldı.
TEK İPUCU DOĞUM LEKESİ
Bir kardeşi olabileceği heyecanını yaşadığını söyleyen Dilek Yakar'ın elindeki tek ipucu ise sağ gözünün altındaki doğum lekesi. Bebeklik fotoğrafları ve doğum lekesiyle biyolojik ailesini arayan Dilek Yakar, "Şimdiki ailem, 10 yıl boyunca çocukları olmadığı için beni evlatlık edinmiş. Herhangi bir rapor ya da resmi evrak yok. Beni dünyaya getiren doktorun çok fazla bu tür olaylara karıştığını duydum.
"GERÇEK AİLEMİ BULMAK İSTİYORUM"
Benden başka çocuklar olduğunu da düşünüyorum. Bir yıl boyunca çok zor günler geçirdim. Gerçek ailemi bulmak istiyorum. Gerçek soy bağımı bilmek istiyorum. En büyük ihtiyacım kardeş. Bir kardeşimin olmasını istiyorum. Gözümün altında gül beni var. İsterlerse beni tanıyıp, bulabilirler" diye konuştu. Yakar, gerçek ailesinin ortaya çıkmaması halinde yapacak bir şeyi olmadığını, her şeyi kabullenerek yaşantısına devam edeceğini kaydetti.
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