25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuklar için önemli bir adım attı. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçimlerine imkân vermek amacıyla ülkemizdeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derledik. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum” dedi.
"SAYFALARIN LİNKLERİNİ PAYLAŞTIK"
Kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile, tiyatroların yer aldığı web sayfasında çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlara online ve ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirten Bakan Selçuk; “Sanal olarak gezilebilecek adreslere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasındaki “ Çocuklar İçin Online Kültür, Sanat, Bilgi” başlığından ulaşılabildiğini kaydetti.
ONLİNE ÇOCUK TİYATROLARI
Bakan Selçuk online çocuk tiyatroları ve müzelere ilişkin ayrıntıları da paylaştı:. Online seyredilebilecek bazı oyunlar şöyle; İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun Turta Girmemiş Orman, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Tembel Memiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun Çizmeli Kedi, Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun Dünyanın Eski Zamanlarında, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun Eşek Kulaklı Kral Midas, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Papağan Kaçtı, Bursa Devlet Tiyatrosu’nun Sinco Akıllı Sincap ve Van Devlet Tiyatrosu’nun Mikrobik ile Gribik adlı oyunları.
ONLİNE MÜZELER
Web sayfasında linkleri paylaşılan bazı müzeler de şöyle; Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi.
Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları’nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.
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