Aidat ücretleri can yakıyor!

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Birçok sitede ve apartmanda aidatlara bu ay peş peşe yüksek oranda zam kararı alındı. Ancak bazı aidatlar can yakmaya hatta kiralarla yarışmaya bile başladı.

Aidat ücretlerinin yarısından fazlasını ise personel giderleri oluşturuyor. Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış da aidatı artıran ana nedenlerden biri.

Ayrıca elektrik, su ve ısınma maliyetlerindeki artış ve bakım onarım masrafları da aidatların yüksek oranda artmasına yol açtı. Gelen artışla bazı sitelerde 11 bin 500 lira aidat ödendiği bile öğrenildi.

Lüks Konut Uzmanı Nilüfer Kas ise, "Bazı yerlerde yüzde 60 hatta 80'lere varan zamlar söz konusu. Bu durum ise özellikle kiracıları 2 kat daha fazla etkiliyor" dedi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da, "Lüks rezidans tarzı konutlarda bu aidat tutarları daha çok yukarıya çıkıyor. Yöneticiler bütçeyi süspanse edebilmek için bütçeyi dengeleyebilmek için bu artışları yapmak zorunda" dedi.