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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ahmet Kurtuluş mahkemeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Ahmet Kurtuluş için adli kontrol kararı

        Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kurtuluş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 09.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:41
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        Ahmet Kurtuluş için adli kontrol kararı
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        Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Partili Meclis üyesi Elif Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştı.

        Kurtuluş hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ifade özgürlüğünün engellenmesi' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Kurtuluş, savcılık sorgusunun ardından da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kurtuluş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

        Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

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        Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

        AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

        Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

        Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.

        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
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