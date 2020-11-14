Koronavirüse yakalanan Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Kekeç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
— Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 14, 2020
Oğul Kekeç paylaşımında, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" dedi.
"DEĞERLİ KARDEŞİM"
Kekeç'in vefatının duyulmasından kısa bir süre sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahmana kavuştu. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.
"KIYMETLİ YAZAR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
"DİMDİK DURDU"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" dedi.
AHMET KEKEÇ KİMDİR?
Malatya'da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Star Gazetesi yazarı Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı ve sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Lisesi'nden 1978'de mezun oldu.
Liseyi bitirdikten sonra ailesinin de yönlendirmesiyle üniversite hayatına Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı.
Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar),Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.
Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak "Milli Gazete" (1985),"Yeni Haber", "Zaman" (1986),Vahdet (1988),Yeni Şafak (1999) ve "Akit" gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu.
Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.
Kanal 7'de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, bir dönem Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte "Memleket Meselesi"nin yanı sıra yine aynı kanalda "Derin Mevzu" adlı tartışma-sohbet programını sundu.
Kekeç, daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte "Nerede Kalmıştık", Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte "Tarihçe", Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte "En Sıra Dışı" adlı üç televizyon programında yer aldı.
Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve 2016 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam ediyordu.
Kekeç'in hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle:
Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985),roman "Yağmurdan Sonra" (2000),deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991),"Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993),"İnek Sosyalizmi" (1996),"Maalesef Türkiye" (1996),"Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996),"Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999),"Kalanlar" (2003),anı "Derin Roman" (2004),günce "Kanamalı Haydut" (2005),inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993),"Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996),"Sıkı Adamlar" (2002).
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